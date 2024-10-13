نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة يكتسح منتخب السويس بخماسية وطنطا يسقط في كمين بروكسي بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج منافسات اليوم الجولة الثانية لدوري القسم الثاني ا(دوري المحترفين) عن فوز كاسح لفريق القناة بقيادة أحمد العجوز فريق منتخب السويس بقيادة أحمد عبد المقصود بخماسية نظيفة.

القناة يكتسح منتخب السويس بخماسية

انتهى الشوط الأول برباعية نظيفة سجلها عمرو بركات في الدقيقة 7، واضاف مصطفى سلطان هدفين في الدقيقتين 15،12، وإدرك فرانسيس الهدف الرابع في الدقيقة 18.

وأختتم الاهداف عمر عبدالشافي عسليه في الدقيقة 34 من الشوط الثاني.

وإهدر لاعب منتخب السويس محمد ابو الحمد ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ليحقق فريق القناة اول 3 نقاط بينما يبقى رصيد منتخب السويس دون نقاط.

- فوز فريق بروكسي بقيادة محمد حامد على فريق طنطا بقيادة محمد حليم بهدف دون رد سجله عمار شرف الدين في الدقيقة 6 من الشوط الأول.

ليرتفع رصيد بروكسي عند 4 نقاط بينما فريق طنطا دون نقاط.

وتعادل فريق راية بقيادة أشرف توفيق مع فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه سلبيًا ليرتفع رصيد فريق ابو قير عند 4 نقاط ويحصل فريق راية على اول نقطه.