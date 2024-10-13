نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. استبعاد نجم إسبانيا من مباراة صربيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، غياب لاعب برشلونة، النجم لامين يامال، عن مباراة إسبانيا وصربيا، في إطار منافسات مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا جاء كالآتي: "خضع لامين يامال لتصوير بالرنين المغناطيسي هذا الصباح في مدريد لتقييم الإنزعاج الذي تعرض له بعد المباراة ضد الدنمارك".

استبعاد نجم إسبانيا من مباراة صربيا

وأضاف البيان: "لم تكتشف الاختبارات وجود إصابة هيكلية، وتؤكد الخدمات الطبية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن ذلك يمثل ضغطًا زائدًا".

واختتم: "لإعطاء الأولوية لصحة اللاعب وتجنب أي خطر للإصابة، ونظرًا لقرب المباراة ضد صربيا، فقد تقرر استبعاد اللاعب".