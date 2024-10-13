أرقام عمر مرموش مع فرانكفورت بعد حصوله على جائزة لاعب سبتمبر

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أحمد جودة - القاهرة - حصل المصري الدولي عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، على جائزة جديدة مع فريقه بعد تألقه اللافت في المباريات الماضية.

مرموش أفضل لاعب في سبتمبر مع فرانكفورت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت، اليوم الأحد، عن حصول عمر مرموش على جائزة لاعب سبتمبر بعد تألقه.

نشر حساب فرانكفورت عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن عمر مرموش حصد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر داخل الفريق الألماني.

وكتب حساب فرانكفورت: “الأرقام تتحدث عن نفسها، وليس من المستغرب أن الفائز بجائزة لاعب شهر سبتمبر هو عمر مرموش”.

وسجل عمر مرموش، 5 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين في المباريات التي خاضها خلال شهر سبتمبر مع فريق آينتراخت فرانكفورت.

وخاض عمر مرموش 9 مباريات مع فرانكفورت بكل البطولات في الموسم الجاري حتى الآن، وسجل 9 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

ووصل مرموش إلى 50 مباراة خاضها بقميص فرانكفورت إلى الآن، منذ انضمامه في صيف 2023، وأحرز 26 هدفاً وصنع 12 تمريرة حاسمة.