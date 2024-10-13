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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت، اليوم الأحد، اختيار مهاجم منتخب مصر، عمر مرموش، أفضل لاعب في الفريق عن شهر سبتمبر الماضي، بعد تألقه الكبير وتصدره ترتيب هدافي الدوري الألماني.

مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في إينتراخت

نشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر إكس، صورة لمرموش مكتوب عليها أبرز أرقام اللاعب مع الفريق.

وكتب حساب فرانكفورت: “الأرقام تتحدث عن نفسها، وليس من المستغرب أن الفائز بجائزة لاعب شهر سبتمبر هو عمر مرموش”.

ويقدم عمر مرموش موسمًا تاريخيًا مع فريق إينتراخت، حيث يعتلي صدارة ترتيب هدافي "البوندسليجا" برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن مهاجم بايرن ميونخ، هاري كين.