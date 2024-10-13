نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدوري المصري الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن هناك بعض الأفراد يسعون لإثارة الجدل حول موضوع القرعة في الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى ضرورة إجراء قرعة لاختيار الملاعب، بالإضافة إلى تحويل الأرقام إلى أندية في جدول المباريات.

موعد قرعة الدوري المصري الموسم الجديد

وفي تصريحات إذاعية، أوضح سويلم: "لقد ذكرت أنه لن تكون هناك قرعة هذا الأسبوع، وأنه لا توجد مؤجلات في المباريات، كما أنه لن تكون هناك قرعة موجهة. ستقوم الشركة الألمانية بتنظيم جدول المباريات مع وضع خمسة أيام بين كل جولة، مع الأخذ في الاعتبار التوقفات للمنتخب الوطني، مما يعني أنه لن تكون هناك تأجيلات، حيث سيكون هناك مجال لتنظيم المنافسات الإفريقية."

وأضاف سويلم أنه من المتوقع إجراء قرعة أخرى بعد يوم 20 من الشهر الجاري، وتحديدًا في 25 أكتوبر، عقب مباراة السوبر المصري. كما تم الاتفاق على انطلاق الدوري في نهاية أكتوبر الحالي. وأكد على أهمية إجراء قرعة لتحديد الملاعب، حيث سيتواجه كل فريقين مرة واحدة، مما يستلزم إجراء القرعة لضمان تنظيم الأمور بشكل صحيح.

واختتم سويلم بالتأكيد على أن التعامل مع الشركة الألمانية يتم فقط من خلال الشركة المتحدة، وأنه لا يوجد أي تدخل في أعمالهم. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم الدوري في 26 أسبوعًا، وفق الشروط التي وضعتها الشركة، بهدف إنهاء الموسم مبكرًا، وهو ما تم التوصل إليه بالتنسيق بين الأندية والرابطة والاتحاد.