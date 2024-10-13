نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يرصد صفقة دفاعية في الصيف المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، يسعي للتعاقد مع صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي.

وقال إذاعة "أوندا سيرا" الإسبانية، إلى أن النادي الملكي مهتم بالتعاقد مع جوناثان تاه مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا في الصيف القادم.

وأضافت أن ريال مدريد يريد تدعيم خط الدفاع في ظل الإصابات المستمرة التي يُعاني منها على الصعيد الدفاعي، بعد إصابة ميليتاو وداني كارفحال وديفيد ألابا.

ويُعد جوناثان تاه من أفضل المدافعين على مستوي العالم خلال الفترة الأخيرة، حيث قدم مستوي أكثر من رائع مع ليفركوزن خلال الموسم الماضي، حيث حصد الدوري وكأس ألمانيا والسوبر الألماني.

