نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير بملعب نادي زد قبل السفر إلى موريتانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم منتخب مصر بقيادة المدرب الوطني حسام حسن، مرانه الأخير اليوم الأحد، في نادي زد بالتجمع الخامس قبل السفر لموريتانيا.

ملعب زد يجهز منتخب مصر قبل السفر إلى موريتانيا

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، التدريب على ملعب زد، لكونه “ملعب نجيل صناعي” بمواصفات عالمية.

ويخوض منتخب مصر، مباراة الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، أمام موريتانيا على ملعب نجيل صناعي، لذا قرر جهاز منتخب مصر خوض مرانه الأخير هناك، لما يتمتع ملعب زد به من إمكانيات عالمية.

يشار إلى إن منتخب مصر سيحل ضيفًا على موريتانيا في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينتي القاهرة ومكة المكرمة.