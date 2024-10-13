نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، لمواجهة إشبيلية، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2024-2025.

موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية



يلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه الأندلسي، يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر 2024، على ملعب "المونتجويك"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: فورت، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، رافينها.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي.

ويتصدر البلوجرانا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعرض للخسارة في لقاء وحيد، ومتفوقًا بفارق 3 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.

