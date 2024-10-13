على خطى هنا جودة.. ملك صلاح لاعبة بتروجت تشارك في معسكر الهوبس لتنس الطاولة

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الاتحاد الدولي لتنس الطاولة المصرية ملك صلاح لاعبه نادي بتروجت تحت ١١ سنة، ضمن منتخب إفريقيا المشارك فى معسكر الهوبس العالمي الذي يضم أفضل الناشئين في جميع القارات.

ملك صلاح لاعبة بتروجت تشارك في معسكر الهوبس لتنس الطاولة

تشارك اللاعبة أيضًا في بطولة العالم تحت ١٢ سنة المقامه فى مدينه أسينشون بدولة باراجواي خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر المقبل.

وقد سبق للاعبة بتروجت الفوز ببطولة إفريقيا، وبطولة العرب، وبطولة السعودية الدولية تحت ١١ سنة في تنس الطاولة، ليتم اختيار ضمن أفضل المواهب على مستوى العالم في هذا السن الصغير.