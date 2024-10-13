ديشامب ينتقد طريقة تعامل ريال مدريد مع كيليان مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا طريقة تعامل ريال مدريد مع نجم بلاده كيليان مبابي عقب ذهابه إلى التنزه في السويد.

طلب كيليان مبابي من الاتحاد الفرنسي إعفاءه من المواجهات قليلة الأهمية، لرغبته بالتركيز على الإندماج مع فريق ريال مدريد المنتقل إليهم في سوق الانتقالات الصيفية المنتهية منذ أسابيع.

انتقل كيليان مبابي إلى فريق ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان ورفضه للتجديد معهم.

لا أريد التعليق على ما يحدث مع مبابي.. ديشامب يتحدث

ذهاب كيليان مبابي إلى السويد؟

ديشامب: إذا كان اللاعبون في أيام عطلة فلهم الحرية في فعل ما يريدون.

كيليان لديه فترة إعداد وبرنامج مع ناديه ريال مدريد، لا أعرف ما هو برنامجه بالفعل إذا كان في الخارج أو إذا كان هناك في النادي.

يلتقي فريق المرينجي مع سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإسباني يوم 19 اكتوبر المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.