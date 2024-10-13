مصر تستحوذ على نصيب الأسد ببطولة أقوى رجل بالعالم

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت فاعليات كأس العالم للعبة اقوى رجل بالعالم والتي تستضيفها مصر بمدينة الغردقة بمشاركة كبيرة ومميزة لابطال اللعبة عالميًا ومشاركة بعض المنتخبات المتفوقة في اللعبة عالميًا كتركيا والبحرين وروسيا وسوريا الاتحاد الدولي يرى تقدم وتفوق لمصر في وقت قياسي وهذا سبب اسناد مصر تنظيم بطولة كأس العالم.

استحواذ مصر على نصيب الأسد ببطولة أقوى رجل بالعالم

يتحدث هيثم محجوب رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الاسيوي والقائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري لسترونج مان كما هي تسمى قبل الاتحاد الدولي عن بدايات اللعبة في مصر التي بدأت بمشاركة ١٠ أفراد إلى أن وصل الامر لزخم بشكل كبير حاليا فاللعبة تعتمد على البناء السليم للجسم واللياقة والقوى العضلية.

وطالب محجوب بإعتماد اتحاد في مصر من قبل وزارة الرياضة لكي نستطيع زيادة رقعة ممارسة اللعبة في مصر.

أما الجنس الناعم فكان له نصيب من ممارسة اللعبة فتقول دكتورة العلاج الطبيعي ولاعبة سترونج وومان انجي ياسر والمصنفة عالميًا إنها عانت لكي تصل للفورمة التي وصلت لها حاليًا.

وعن بداياتها ‏والتي كانت صعبة منذ 8 سنوات بدأت لعبة رفع أثقال من أجل انقاص وزنها إلا إنها استهوت واعجبت بالعاب اللياقة البدنية والعضلية ومنها سترونج مان أو ومان وتؤكد إنه ا واجهت صعوبات كبيرة من قبل أهلها كأي بيت يرفض أن تكون بنتهم بعضلات ولكن حبي للعبة هو الدافع الرئيسي للتفوق في اللعبة وأنها تخدم على مجال عملي والعكس وانصح البنات بممارسة اللعبة مؤكدة ان من سيمارسها لن يبتعد عن اللعبة.

ومن جهته يقول خوليو لاعب بمنتخب مصر إنه لعبة سترونج مان تحتاج لاهتمام أكبر وتوسيع نطاق ممارستها على نطاق اكبر، اما مهند حاتم يقول ان اللعبة ليس لها شروط للممارسه سواء سن أو وزن وان سترونج مان المستوى الاعلى من العاب القوى العضلية، اما يوسف نادر يقول إنه بدا اللعبة منذ فترة قريبة واستطاع إثبات جدارته بالمشاركة باسم مصر في بطولة كبرى كتلك.

ويتحدث حسام جوري بطل عالم للعبة في ميزانه وفئته يمارس اللعبة منذ عامين ويرى أن اللعبة لها مستقبل رائع وتتطلب اهتمام من الدولة ويقول محمد عماد ٢١ عامًا، عن اسباب اختياره للعبة فيقول ان السبب الرئيسي بعدمشاهدتي لفديوهات لها وبحثت عن كيفية ممارستها إلى ان قابلت كابتن هيثم.

وأسفرت النتائج على فوز البحريني أحمد موسى للوزن الثقيل والمركز الثاني ليون من روسيا وخوليو وحسام جوري من مصر تقاسما المركز الثالث.

ووزن تحت ٩٥؛ شهد منافسة شديدة ليحسمها المصري احمد تمام تلاه التركي كهرمان والبحريني ديجي علي.

وتحت وزن ٨٠ كيلو شهد سيطرة مصرية وفاز به يوسف نادر ومحمد تن وعادل أباظة أما للجنس الناعم فازت إنجي بالمركز الأول في منافسات السيدات.