نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مصطفى محمد يغيب عن مباراة مصر وموريتانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب الوطني حسام حسن، إعفاء المهاجم مصطفى محمد من خوض المباراة القادمة أمام موريتانيا، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

إعفاء مصطفى محمد من خوض مباراة مصر وموريتانيا

وجاء إعفاء مصطفى محمد، من مباراة مصر وموريتانيا بعدما أثبت الكشف الطبي تعرضه لإجهاد العضلة الخلفية وفضل الجهاز الفني إراحته حفاظًا على اللاعب من تفاقم الإصابة.

وتسافر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم متوجهة إلى نواكشوط، لملاقاة موريتانيا في السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

وخاض منتخب مصر، تدريبه ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة موريتانيا في السابعة مساء الثلاثاء 15 أكتوبر في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.