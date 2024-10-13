الرياضة

فالفيردي يوضح الفارق بين زيدان وأنشيلوتي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فالفيردي يوضح الفارق بين زيدان وأنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، عن الفارق بين مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان، والحالي كارلو أنشيلوتي خلال تجربته معهما في الفريق الملكي.

فالفيردي: الفارق بين زيدان وأنشيلوتي ليس كبيرًا

قال فالفيردي في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد: “الفارق بين زيدان وأنشيلوتي؟ ليس كبيرًا وهما يتعاملان بنفس الطريقة في مشاهدة كرة القدم والتحدث إلينا ونقل الخطط”.

وتابع فالفيردي: “نفس المتطلبات أيضًا فهما يعرفان كل لاعب بشكل مثالي، ويقدمان لنا مشاعر إيجابية”.

وأضاف لاعب وسط ريال مدريد: “نحن أفضل فريق في العالم وعلينا أن نحافظ على هذا الجوع، علينا أيضًا أن نهتم بالدقائق الأولى لأن في بعض الأحيان ندخل الملعب مسترخين للغاية”.

وواصل: “اللعب مع توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو ساعدني كثيرًا، لقد قدموا لي الكثير من النصائح والآن أحاول نقل كل ما تعلمته منهم إلى شبابنا”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا