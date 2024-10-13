نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فالفيردي يوضح الفارق بين زيدان وأنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، عن الفارق بين مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان، والحالي كارلو أنشيلوتي خلال تجربته معهما في الفريق الملكي.

فالفيردي: الفارق بين زيدان وأنشيلوتي ليس كبيرًا

قال فالفيردي في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد: “الفارق بين زيدان وأنشيلوتي؟ ليس كبيرًا وهما يتعاملان بنفس الطريقة في مشاهدة كرة القدم والتحدث إلينا ونقل الخطط”.

وتابع فالفيردي: “نفس المتطلبات أيضًا فهما يعرفان كل لاعب بشكل مثالي، ويقدمان لنا مشاعر إيجابية”.

وأضاف لاعب وسط ريال مدريد: “نحن أفضل فريق في العالم وعلينا أن نحافظ على هذا الجوع، علينا أيضًا أن نهتم بالدقائق الأولى لأن في بعض الأحيان ندخل الملعب مسترخين للغاية”.

وواصل: “اللعب مع توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو ساعدني كثيرًا، لقد قدموا لي الكثير من النصائح والآن أحاول نقل كل ما تعلمته منهم إلى شبابنا”.