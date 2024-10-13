ثروت سويلم ينتقد حسام حسن بسبب تصريح الـ10 سنوات: إذا أبعدنا القامات الإدارية فمن سيدير الكرة المصرية؟

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أحمد جودة - القاهرة - رد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، على تصريحات حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، بشأن عدم تواجد الأشخاص الذين أداروا الكرة المصرية خلال السنوات الـ10 الأخيرة خلال الانتخابات المقبلة.

ثروت سويلم: إذا أبعدنا القامات الإدارية فمن سيدير الكرة المصرية؟

وقال ثروت سويلم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي

عبر إذاعة ميجا إف إم: تصريح حسام حسن عن اتحاد الكرة وجهة نظر شخصية، لكن هناك قامات مرت على الاتحاد خلال الفترة الماضية، ولو أبعدنا كل من كان خلال العشر أعوام الماضية فمن سيتواجد؟.

وأضاف عضو رابطة الأندية: حسام حسن نجم كبير لكن نجوم الكرة يتألقون فنيا وليس بالضروري أن يكون كل لاعب كرة لديه الخبرة الإدارية، وهناك قامات تواجدت في كرة القدم المصرية وهدفها خدمة الرياضة، وهناك شخصيات كبيرة ستتواجد في الانتخابات المقبلة.

وأردف سويلم: الوضع في مصر بات مختلفًا عن ذي قبل، والشكل الجديد للدوري هو شكل لمصلحة كرة القدم المصرية، ولو تم الاستمرار على الشكل القديم لاستمرينا نحو 10 سنوات ينتهي الدوري في سبتمبر.

واختتم ثروت سويلم عن شكل الدوري الجديد: الشكل الجديد للدوري جاء بعد موافقة الأندية وبمباركة وزارة الرياضة وهو محصن لن تكون فيه أي مشكلة فيما يخص الهبوط أو لجوء البعض للتقاضي.