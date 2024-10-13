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أحمد جودة - القاهرة -

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة في شهر ديسمبر.

ثروت سويلم يكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

وقال ثروت سويلم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أحب أن أكون في اتحاد الكرة ولكن اللائحة حاليًا أن الترشح عن طريق القائمة وليس فرديًا، ومن الوارد ألا يحب البعض وجودي، وأنا أريد التواجد لكن الشكل هو ما سيحدد تواجدي من عدمه.

وأضاف ثروت سويلم: أنا متواجد في رابطة الأندية عن طريق اتحاد الكرة، ولا أعلم هل سأستمر أم ستكون هناك رؤية مختلفة، لكن أنا أحب أن أكون موجودا في اتحاد الكرة.

واختتم ثروت سويلم: ندير الرابطة لحين انتخاب الرابطة الجديدة والأندية هي من تختار ممثليها بجانب شخصين ممثلين عن اتحاد الكرة، ولذلك مستمرون في عملنا لحين التشكيل الجديد.

