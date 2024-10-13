نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الجدل بشأنها.. ثروت سويلم يكشف موعد قرعة الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، إن هناك بعض الأشخاص يريدون إثارة الجدل، وكيف لا تكون هناك قرعة في الدوري الممتاز، لا بد أن تكون هناك قرعة لاختيارات الملاعب بالإضافة إلى تحويل الأرقام إلى أندية في الجدول.

بعد الجدل بشأنها.. ثروت سويلم يكشف موعد قرعة الدوري الممتاز

وأضاف ثروت سويلم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: قلت إنه لن تكون هناك قرعة هذا الأسبوع، ولا توجد مؤجلات، ولن تكون هناك قرعة موجهة، والشركة الألمانية ستضع 5 أيام بين كل جولة وستضع حساب التوقفات للمنتخب، ولن يكون هناك تأجيلات لأنه ستكون هناك المساحة لخوض المنافسات الإفريقية.

وتابع ثروت سويلم: هناك قرعة بعد يوم 20 من الشهر الجاري، أو بالتحديد نحو 25 أكتوبر بعد السوبر المصري، وتم الاتفاق على انطلاق الدوري نهاية أكتوبر الجاري.

وواصل ثروت سويلم: لا بد أن تكون هناك قرعة للملاعب لأن كل فريقين سيتواجهان مرة واحدة، ولا بد أن تكون هناك قرعة من أجل ذلك.

واختتم عضو رابطة الأندية: لا نتعامل مع الشركة الألمانية إلا من خلال الشركة المتحدة، ولا يوجد من يتدخل في عملهم ولا توجد مؤجلات، وسيكون هناك 26 أسبوعًا وفق ما اشترطته الشركة لإنهاء الدوري مبكرًا، وهو ما وصلنا إليه من خلال الأندية مع الرابطة والاتحاد.