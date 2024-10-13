نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبه ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة موريتانيا في السابعة مساء الثلاثاء ١٥ أكتوبر في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

خاض منتخب مصر تدريباته علي ملعب نجيل صناعي بملعب زد بالتجمع الخامس خاصة أن مباراة المنتخب المقبلة امام موريتانيا بالعاصمة نواكشوط ستكون على ملعب نجيل صناعي.

من المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم إلى موريتانيا في رحلة تستغرق ٨ ساعات.

