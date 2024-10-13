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أحمد جودة - القاهرة -

يرى أوليفر كان الحارس السابق لمنتخب ألمانيا، أنه لا توجد فوارق بين ألكسندر نوبل وأوليفر باومان، في صراعهما على مركز الحارس الأساسي للماكينات، في غياب المصاب مارك أندري تير شتيجن.

أوليفر كان يقارن بين الثنائي المرشح لحراسة ألمانيا

وقال كان اليوم الأحد لصحيفة "بيلد ام سونتاج": "مركز حراسة المرمى يبقى مفتوحا بالطبع، حاليا لا أرى فوارق واضحة".

ولكن كان أكد أن نوبل حارس شتوتجارت لديه أفضلية واحدة تميزه عن باومان، مضيفا "على عكس أوليفر باومان، فإنه لديه فرصة لإثبات نفسه على المستوى الدولي عبر دوري أبطال أوروبا، هذه أفضلية".

وحل شتوتجارت في المركز الثاني بالموسم الماضي للبوندسليجا، ويشارك حاليا في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يشارك فيه باومان في الدوري الأوروبي مع فريقه هوفنهايم.

وسجل نوبل ظهوره الأول مع منتخب ألمانيا أمس الأول الجمعة، خلال الفوز على البوسنة والهرسك 2 /1، في الوقت الذي سيسجل فيه باومان ظهوره الدولي الأول عبر مواجهة هولندا، غدا الإثنين.

وبعد اعتزال مانويل نوير الفائز مع ألمانيا بلقب مونديال 2014، استقر يوليان ناجلسمان المدير الفني للماكينات على تير شتيجن كحارس أساسي لفريقه، لكن نجم برشلونة تعرض لإصابة بالغة في الركبة ولن يعود قبل الصيف المقبل.