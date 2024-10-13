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أحمد جودة - القاهرة -

يرى الأسطورة الألماني، لوثار ماتيوس، أن يورجن كلوب قد يصبح المدير الفني القادم لمنتخب ألمانيا، رغم توليه منصب المدير العالمي لقطاع كرة القدم بشركة "ريد بول"، وعدم وجود شرط جزائي في عقده.

ماتيوس يرفض الانتقادات الموجهة لكلوب

وقال ماتيوس، اليوم الأحد: "لقد وقع عقدا الآن.. إذا تغير الوضع، أعتقد أن بمقدوره دائما الحديث إلى ريد بول".

ويستعد كلوب لتولي منصبه الجديد، مطلع العام المقبل.. وبحسب تقارير إعلامية، فإن عقده مع ريد بول يمتد لخمسة أعوام.

ونفى أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول، وجود شرط جزائي في عقد كلوب، يسمح له بالانتقال لتدريب منتخب ألمانيا، في حال رحيل المدير الفني الحالي يوليان ناجلسمان، الذي ينتهي عقده في 2026.

وقال مينتزلاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أنفي ذلك بوضوح، نتطلع لتعاون طويل الأمد".

ورفض ماتيوس ردود الفعل الغاضبة، التي لازمت تولي كلوب لمنصبه الجديد، وقال: "يورجن اتخذ قرارا واضحا، إنه فائز.. شخصية شهيرة، وسفير لكرة القدم ولألمانيا بشكل عام".

وأردف: "هناك هؤلاء الذين ينشرون تعليقاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذا لا يزعج يورجن كلوب".