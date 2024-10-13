هالاند يقود هجوم التشكيل المتوقع للنرويج ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - يفتش العديد من محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالمي وخاصة متابعي كرة القدم الأوروبي في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا عن الموعد المنتظر الذي يجمع بين منتخب النمسا والنرويج في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة.

موعد مباراة النمسا ضد النرويج في دوري أمم أوروبا

تقام اليوم الأحد الموافق 13 اكتوبر 2024، الموعد المنتظر الذي يجمع بين منتخب النمسا ضد النرويج في دوري أمم أوروبا.

ويحتضن اللقاء ملعب “ رايفايزن”، في المباراة التي تقام عليه اليوم والتي تجمع بين منتخبي النمسا والنرويج وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب النمسا والنرويج مساء اليوم الأحد الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2024 لهذه النسخة، كما تنطلق صافرة حكم بداية المباراة في دوري الأمم الأوروبية، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل النرويج المتوقع ضد النمسا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: نيلاند.

خط الدفاع: ولف، اوستيجارد، أولسن، ايير.

خط الوسط: توراسبي، بيرج، اوديجارد.

خط الهجوم: نوسا، هالاند، سورلوث.

القنوات الناقلة لمباراة النمسا ضد النرويج في دوري أمم أوروبا

ويمكنك مشاهدة مباراة النمسا والنرويج، التي تذاع في دوري أمم أوروبا عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية، التي تعد الناقل الحصري والوحيد لنقل مباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

