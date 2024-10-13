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أحمد جودة - القاهرة -



صرح محمد عمارة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن لاعبو الفراعنة يقدمون مستويات جيده الفترة الماضية ولم يتم تقيم التجربه حاليا والإنتظار إلى خوض منافسات قوية.

عمارة: سعيد بنظام حسام حسن مع المنتخب.. ولا بد من معاملة محمد صلاح مثل ميسى وكريستيانو



وأوضح محمد عمارة خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " سعيد للغاية بالنظام الذى يعمل به حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر خلال المباريات الماضية ومنح بعض اللاعبين الصغار الفرصة للمشاركة مثل محمود صابر وإبراهيم عادل وأحمد عيد".



وتابع: "لدى رغبه واحده فقط وهى عدم التسرع فى التصريحات الإعلاميه فقط بسبب إستغلال البعض هذه الأمور للوقوع بينه وبين اللاعبين".



وأشار " تفاجأت من مستوى بعض لاعبو منتخب موريتانيا وظهورهم بشكل قوى أثناء سير اللقاء ".



أختتم محمد عمارة حديثه " حسام حسن قام بتغير وتطوير بعض الأمور ومن أهمها الحديث مع اللاعبين والموافقة على طلب محمد صلاح بعدم السفر إلى موريتانيا لأراحته وهذا أمر طبيعى حيث يعد من نجوم الكرة على مستوى العالم ولا بد من التعامل معه مثل ميسى وكريستيانو رونالدو وذلك أيضا للحفاظ عليه الفتره المقبلة".

