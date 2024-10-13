نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يستهدف ضم حارس بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إنجلبزية، عن رغبة مانشستر سيتي في تدعيم مركز حراسة مرمي، تحسبًا لرحيل حارسه البرازيلي إيدرسون، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ سعودي بالتعاقد معه.

البرتغالي كوستا علي رادار مانشستر سيتي

وأكدت صحيفة فوتبول إنسايدر، أن إدارة المان سيتي تعتزم فتح خطوط التواصل مع البرتغالي دييجو كوستا حارس مرمي بورتو.

وأضافت الصحيفة، أن النادي الإنجليزي يثق في قدرته علي التواصل لاتفاق مع بورتو من أجل التعاقد مع كوستا خلال الانتقالات القادمة.

وتألق الحارس البرتغالي دييجو كوستا البالغ من العمر 25 عاما، مع فريقه ومنتخب بلاده وقدم مستويات مميزة، مما لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية إليه مؤخرًا، وعلي رأسهم مانشستر سيتي الإنجليزي.

