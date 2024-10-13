نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز غاضب من هذا السبب في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عن غضب جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك من قرار الإدارة برفض التعاقد مع اللاعب الإنجليزي إيجاريا بعد رفضه لخوض فترة إختبار مع الفريق.

جوميز غاضب من هذا السبب في الزمالك

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جوميز أخبر الإدارة بأن إمكانيات اللاعب لا خلاف عليها وليس بحاجة لفترة اختبار طويلة في حين تمسكت الإدارة بقرارها مبررة بأن نادي بحجم الزمالك ليس مجالا للتجارب وبالتالي تم رفضه وهو ما اغضب جوميز بشدة حتى الآن.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

