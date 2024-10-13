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أحمد جودة - القاهرة - قدم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عرضا للألماني توني كروس، لتولى تدريب إحدى فرق الكاديمية.

ريال مدريد يقدم عرضا لتوني كروس

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قدم بيريز عرضا لكروس للعمل مع ريال مدريد، بعد أن اعتزل كرة القدم نهائيا في الصيف الماضي.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد ترى أن كروس يمتلك إمكانات كبيرة، بفضل معرفته الواسعة بكرة القدم وخبراته، بالإضافة إلى إنهائه دورة في التدريب.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن بيريز عرض على كروس تدريب أحد فرق الأكاديمية في النادي، أو الانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وذكرت أن كروس سيرفض عرض بيريز، لأنه يرغب في الابتعاد عن الأضواء لبعض الوقت، ويرى أن هذا الوقت المناسب للتفرغ لعائلته وأصدقائه.