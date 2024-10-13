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أحمد جودة - القاهرة -



رفض الإعلامي محمد شبانة ما تداولته بعض الصحف الإنجليزية حول أسباب استبعاد محمد صلاح من رحلة موريتانيا وربطها بخوف الجهاز الفني من إصابته نتيجة اللعب على النجيل الصناعي.

شبانة: "النجيل الصناعي" برىء من إراحة صلاح من رحلة موريتانيا



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إستبعاد صلاح من السفر إلى موريتانيا جاء بعد التنسيق بين الجهاز الفني واللاعب بسبب ضغط المباريات في إنجلترا لمنح اللاعب أكبر قسط من الراحة خاصة وأن المنتخب قد إقترب من ضمان التأهل بتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن.



وأضاف شبانة أنه من غير المقبول ترويج لفكرة الحفاظ على سلامة صلاح دون النظر لسلامة باقي اللاعبين الذين يهتم بهم جميعا الجهاز الفني.

