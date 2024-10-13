نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الإكوادور: الجرأة ضرورية أمام أوروجواي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال مدرب منتخب الإكوادور لكرة القدم، الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي، إن مواجهة أوروجواي المرتقبة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ستحتاج إلى إصرار وتركيز.

مدرب الإكوادور: الجرأة ضرورية أمام أوروجواي

وخلال مؤتمر صحفي، قبل المباراة المقررة بعد غد الثلاثاء في مونتفيديو، ضمن الجولة العاشرة من السباق نحو المونديال، قال المدرب الأرجنتيني: "أمام أوروجواي، سنحتاج إلى الكثير من الإصرار والتركيز.. وفوق كل شيء، الكثير من الجرأة للعب في هذا السيناريو المعقد".

وفي هذه المواجهة، سيبحث منتخبا أوروجواي والإكوادور عن تحقيق الفوز، بعد هزيمة الأول أمام بيرو، وتعادل الثاني مع باراجواي، في الجولة السابقة.

وقال بيكاسيسي "سيكون هذا بمثابة تحد رائع"، معربا عن ثقته وإيمانه بالفريق.

وبرصيد 12 نقطة، تحتل الإكوادور المركز الخامس، في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026، بينما تحل أوروجواي في المرتبة الثالثة، ب 15 نقطة.

