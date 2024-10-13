نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل منافسات مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، اليوم الأحد 13 سبتمبر، حيث تشهد تلك التصفيات مباريات من العيار الثقيل.

وتُقام مباراة واحدة في تصفيات كأس أمم إفريقيا، اليوم الأحد، حيث سنلتقي منتخب بوروندي مع نظيره منتخب بوركينا فاسو.

بوروندي ضد بوركينا فاسو

تُقام المباراة بين منتخبي بوروندي وبوركينا فاسو في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع جميع مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات التصفيات.