"مكافأة تصل إلى 100 الف جنيه".. حسين لبيب يحفز لاعبي الزمالك قبل السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - قرر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بقرار جديد قبل المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري خلال الفترة المقبلة.

حسين لبيب يقرر صرف مكافأة التتويج بالسوبر الإفريقي

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الزمالك قرر صرف مكافأة التتويج ببطولة السوبر الإفريقي إلى لاعبيه قبل انطلاق مباريات السوبر المصري".

وأضاف:" حسين لبيب قرر صرف مكافأة السوبر الإفريقي في هذا التوقيت، من أجل تحفيز اللاعبين قبل مباريات السوبر المصري".

واختتم:" كما استقر نادي الزمالك على صرف مكافأة مالية لكل لاعب تصل إلى 100 ألف جنيه، في حال التتويج ببطولة كأس السوبر المصري ".