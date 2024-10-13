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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب الولايات المتحدة أول فوز له تحت إمرة المدرب الجديد، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بنتيجة 2-0 على حساب بنما، بهدفين حملا توقيع يونس موسى وريكاردو بيبي في الشوط الثاني، خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين.

بوكيتينو يحقق فوزه الأول مع أمريكا

قاد بوكيتينو مدرب تشيلسي السابق المنتخب الأمريكي للفوز على نظيره البنمي الذي كان قد أخرج الولايات المتحدة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، بعد أن تلقى "العم سام" هزيمة أخرى على يد أوروغواي، بينما كان جريج بيرهالتر هو المدير الفني للولايات المتحدة.

وبعد رحيل بيرهالتر، أسندت المسؤولية إلى مدرب مؤقت خاض مباراتين وديتين في سبتمبر (أيلول) الماضي لكنه خسر أمام كندا وتعادل مع نيوزلندا.

ويستعد بوكيتينو للمباراة الودية الثانية أمام المكسيك.

