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أحمد جودة - القاهرة - خرج نجم برلشونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال وهو يعرج بشكل واضح بسبب معاناته آلام عضلية في الساق اليسرى بعد أن لعب أمام الدنمارك، ما يجعل مشاركته أمام صربيا الثلاثاء المقبل محل شك، في ظل سعي "لاروخا" لحسم تأهله في دوري الأمم الأوروبية.

عاجل.. ضربة موجعة في برشلونة قبل الكلاسيكو

أعطت مغادرة لامين يامال لأرضية الملعب بهذه الطريقة دون أن يتحدث إلى وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة عقب لقاء أمس، مؤشرًا واضحًا على صعوبة ظهوره أمام صربيا بعد أن تعرض لعدة تدخلات قوية من جانب اللاعبين الدنماركيين.

وسيجري الجهاز الطبي لمنتخب إسبانيا الفحوصات اللازمة وبناء عليها سيقرر مدربه لويس دي لا فوينتي ما إذا كان اللاعب سيستمر في معسكر المنتخب أم يعود إلى برشلونة.

