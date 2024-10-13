نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي مجموعات تصفيات كأس امم افريقيا المغرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، حيث تستكمل المواجهات اليوم الأحد 13 أكتوبر خلال فترة التوقف الدولي الحالي للمنتخبات.

ومنذ نسخة 2019 لأمم إفريقيا التي أقيمت في مصر، قرر الاتحاد الأفريقي زيادة عدد المنتخبات المتأهلة من 16 إلى 24 منتخبًا.

وتقام تصفيات أمم إفريقيا 2025 بنظام المجموعات خلال الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر 2024، حيث يتم تقسيم 48 منتخبًا على 12 مجموعة، ومن ثم يتأهل المتصدر والوصيف.

ترتيب هدافي مجموعات تصفيات أمم إفريقيا

1- سيرجي جيراسي - 3 أهداف.

2- فيليب كراسو - 3 أهداف.

3- محمود حسن تريزيجيه - 3 أهداف.

4- أمين غوري - 3 أهداف.