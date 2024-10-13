نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد فنلندا اليوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب فنلندا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا وفنلندا اليوم

وتنطلق أحداث المباراة بين إنجلترا وفنلندا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية

وتنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات قناة beIN sports HD1، التي تمتلك حقوق إذاعة ونقل البطولة بشكل حصري، يعلق على أحداث المباراة المعلق الرياضي الشهير حسن العيدروس.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد: 11566.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3

ترتيب مجموعة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

اليونان برصيد 9 نقاط.

منتخب إنجلترا برصيد 6 نقاط.

إيرلندا برصيد 3 نقاط.

منتخب فنلندا دون نقاط.