نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة إنجلترا المتوقعة ضد فنلندا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب إنجلترا بنظيره منتخب فنلندا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا وفنلندا اليوم

تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المتوقع أن يدخل انجلترا اللقاء أمام فنلندا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد ـ جون ستونز ـ ليفي كوكويل ـ ريكو لويس.

خط الوسط: ديكلان رايس ـ بالمر ـ فيل فودين.

خط الهجوم: جوميز – بيلينجهام – جوردون.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية

وتذاع أحداث المباراة عبر شبكة قنوات قناة beIN sports HD1، التي تمتلك حقوق إذاعة ونقل البطولة بشكل حصري.

معلق مباراة إنجلترا وفنلندا اليوم

يعلق على أحداث المباراة المعلق الرياضي الشهير حسن العيدروس