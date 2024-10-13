انت الأن تتابع خبر مودريتش يتجاوز راموس ويحقق رقمًا دوليًا جديدًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مباراة منتخب كرواتيا أمام إسكتلندا السبت، تجاوز النجم الكرواتي لوكا مودريتش الرقم الدولي لزميله السابق في ريال مدريد سيرخيو راموس، بمشاركته في مباراته الدولية رقم 181.



بهذا الإنجاز، أصبح مودريتش في المرتبة الثامنة على قائمة أكثر اللاعبين مشاركة دوليًا، متأخرًا بفارق مباريات قليلة عن القطري حسن الهيدوس، العماني أحمد مبارك، والمصري أحمد حسن، بينما يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة برصيد 214 مباراة .