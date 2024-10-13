انت الأن تتابع خبر الزمالك ينقل وديتى إيسترن كومبانى وزد إلى ميت عقبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز نقل مباراتيه الوديتين مع فريق استرن كومباني وزد اف سي المقرر لهما اليوم الأحد من ملعب بتروسبورت لتقاما على ملعب النادى بميت عقبه في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

ويلتقي في الحادية عشرة صباح اليوم مع فريق إيسترن كومباني على ملعب النادي ودياً قبل أن يواجه فريق زد في الخامسة مساءً على نفس الملعب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

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