كرواتيا تحقق فوزًا صعبًا علي إسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين كرواتيا وإسكتلندا علي أرضية ملعب ماكسيمير، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من المجموعة الأولي بدوري الأمم الأوروبية.

ملخص مباراة كرواتيا وإسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

افتتح منتخب إسكتلندا أولي أهداف اللقاء، عن طريق جناحه ريان كريستي في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

وعادل منتخب كرواتيا النتيجة في الدقيقة 36، عن طريق مهاجمه إيجور ماتونافيتش، بعد تمريرة مميزة من زميله إيفان بيريتشيتش.

وفي الدقيقة 70، أحرز اللاعب المخضرم اندريج كراماريتش ثاني أهداف منتخب كرواتيا.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد كرواتيا إلي 6 نقاط في المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب إسكتلندا المجموعة برصيد صفر من النقاط.