نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستعد للسوبر المصري بتدريب صباحي قبل التوجه إلى الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، بإجراء تدريب صباحي يوم الخميس المقبل على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادًا لمباراة السوبر المصري في الإمارات.

سيتضمن التدريب بعض الجوانب البدنية والفنية، قبل أن يغادر الفريق إلى مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات.

تتنافس في النسخة الثانية من كأس السوبر المصري بنظامه الجديد أربعة أندية، هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وقد تم الاتفاق بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي لاستضافة هذه البطولة لمدة أربع نسخ متتالية، حيث فاز الأهلي بالنسخة الأولى العام الماضي.

ستقام مباريات السوبر المصري في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.