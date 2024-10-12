عاجل.. تشكيل إسبانيا الرسمي لمواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الدنمارك في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "نويفا كوندومينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إسبانيا ضد الدنمارك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل إسبانيا الرسمي لمواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بيدرو بورو، إيمريك لابورت، أليكس جيرمالدو، دانيال فيفان.

خط الوسط: فابيان رويز، بيدري، مارتن زوبيميندي.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، لامين يامال، ميكيل اويارزابال.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة إسبانيا ضد الدنمارك مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.