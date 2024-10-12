يوفنتوس يحدد شرط بيع نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إيطالية الضوء على الشرط الذي حدده يوفنتوس الإيطالي من أجل بيع نجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش.



وأشارت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية إلى أن فلاهوفيتش البالغ من العمر 24 عامًا يرتبط بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى صيف عام 2026.



وأفادت صحيفة الإيطالية بأن يوفنتوس سيوافق على بيع فلاهوفيتش إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده في الأشهر القليلة المقبلة.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس مستعد للجلوس لإجراء مفاوضات مع فلاهوفيتش لتجديد عقده في المستقبل القريب.



وألمحت الصحيفة الإيطالية أن فلاهوفيتش يعتبر أحد أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإيطالي ولديه أيضًا مكافآت كبيرة مدرجة في عقده ومن المقرر أن تزيد هذه المكافآت موسمًا بعد موسم.



يذكر أن الصربي فلاهوفيتش شارك في 9 مباريات مع يوفنتوس في جميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل 7 أهداف وصنع هدف وحيد.



وانضم فلاهوفيتش إلى يوفنتوس في يناير 2022 قادمًا من فيورنتينا مقابل 83.50 مليون يورو.