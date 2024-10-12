نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يُفكر في إراحة محمد عبد المنعم من مواجهة موريتانيا بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف مصدر من المنتخب الوطني أن المدير الفني حسام حسن يخطط لمنح المدافع الدولي محمد عبد المنعم راحة من المباراة المقبلة أمام موريتانيا، والتي ستقام يوم الثلاثاء القادم.

في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، تمكن منتخب مصر من تحقيق انتصار مهم على منتخب موريتانيا بهدفين دون رد، حيث سجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول، وتبعه القائد محمد صلاح بتسجيل الهدف الثاني.

تلقى محمد عبد المنعم إصابة في العضلة الأمامية خلال المباراة وغادر الملعب في الدقيقة 59 بعد التحام مع مهاجم الفريق المنافس.

وأفاد المصدر في تصريحات صحفية، أن احتمالية غياب محمد عبد المنعم عن مواجهة موريتانيا تزداد، حيث يهدف الجهاز الفني إلى الحفاظ على صحة اللاعب. ومن المتوقع عدم سفره مع بعثة المنتخب إلى موريتانيا يوم الثلاثاء.

يستعد منتخب مصر لمواجهة موريتانيا في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، حيث يتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 9 نقاط بعد فوزه في أول ثلاث مباريات.