نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليمات والتعديلات الجديدة أبرز محاور لقاء "فاروق" بمقيمي حكام شمال الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى محمد فاروق رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه اليوم بنحو 30 مقيم للحكام بمناطق الفيوم وبنى سويف والمنيا بجانب نحو 10 حكام من منطقة بنى سويف وذلك باللقاء الذى تم بتنظيم منطقة بنى سويف لكرة القدم بأحد القاعات بشرق النيل بالمحافظة.

لقاء محمد فاروق بمقيمي حكام شمال الصعيد

اللقاء الذى شهد حضور المحاسب صلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم وحمدى سعد رئيس لجنة حكام بنى سويف وياسر سيد مدير إدارة الحكام وحمدى عيد ومحمد حسان وجمال الفل مسوؤلى إدارة الحكام بالمنطقة بجانب مسوؤلى لجان الحكام بمحافظات شمال الصعيد، جاء ضمن سلسلة اللقاءات التى تعقدها اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بمقيمى الحكام بالعديد بكافة المناطق.

وأعرب المحاسب صلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم عن سعادته باستضافة المنطقة لأحدث وترحيبه برموز وقامات الحكيم بالصعيد وتأكيده لتقديم كافة الدعم لعمل لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق ابن بنى سويف.

وخلال اللقاء حرص محمد فاروق رئيس لجنة الحكام على التأكيد على تقديره الكامل لكافة عناصر المنظومة التحكيمية وسعادته بالدعم المعنوى الذى يتلقاه من خلال تلك اللقاءات.

وشرح ' فاروق ' التعليمات الخاصة بعمل مقيمى الحكام خلال الموسم الجديد وواجبات وحقوق المقيمين والتشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة فى التواجد بالمباريات وكيفية التعامل مع الحكام قبل وبعد المباراة وشرح الإيجابيات والسلبيات للحكم وكيفية منح الدرجات وإرسال التقارير الشاملة عن الحكام والتنسيق مع كافة العناصر من مراقبي المسابقات والأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المباريات وغيرها.

وعرض رئيس لجنة الحكام خلال المحاضرة عدد كبير من الحالات التحكيمية وذلك للتناقش حولها من المقيمين بجانب إعطاء العديد من النصائح والتعليمات للحكام المتواجدين باللقاء.

فيما أعرب المقيمين المتواجدين باللقاء عن دعمهم الكامل لقيادة ' فاروق ' للجنة الحكام وسعادتهم بتلك اللقاءات والورش النظرية والعملية لكافة عناصر المنظومة التحكيمية بمصر.