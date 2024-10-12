نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زد يفجرها".. رد ناري على مفاوضات الأهلي لضم صفقتين جديدتين قبل غلق القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مصدر مسؤول داخل نادي زد حقيقة ما تردد حول اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع لاعبي الفريق مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوني قبل إغلاق باب القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد.

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وصرح المصدر بأن النادي الأهلي لم يتواصل رسميًا مع نادي زد بشأن التعاقد مع زيكو أو البانوني، وكل ما يتم تداوله في هذا السياق هو مجرد اجتهادات. وأكد أنه في حال وصول عرض رسمي، سيتم دراسة الأمر واتخاذ القرار المناسب.

وأضاف المصدر أن العلاقة بين نادي زد والنادي الأهلي تمتاز بتاريخ طويل من التعاون الوثيق، ولن يعترض نادي زد على انتقال أي لاعب للأهلي إذا طلب ذلك رسميًا، نظرًا للعلاقة المتينة بين إدارتي الناديين.

كما أشار إلى أن الأهلي كان له دور كبير في مساعدة نادي زد في أول موسم له بالدوري الممتاز، وهو ما انعكس في تسهيل انتقال عدد من لاعبي الأهلي إلى زد خلال الصيف الماضي.

من جانب آخر، يسعى مسؤولو النادي الأهلي لإتمام صفقتين جديدتين قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يطمح النادي إلى التعاقد مع لاعب محلي وآخر أجنبي لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.