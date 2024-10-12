نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يقرر وضع لائحة مالية جديدة لتحفيز لاعبيه قبل انطلاق الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، عن اعتماد لائحة مالية جديدة للاعبين، وذلك استعدادًا لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الجهاز الفني لزيادة الحافز لدى اللاعبين وتحقيق نتائج إيجابية في المسابقة، بهدف الوصول إلى مركز متقدم في جدول الترتيب.

تجدر الإشارة إلى أن غزل المحلة قد عانى من نتائج غير مرضية في مبارياته الودية، حيث خسر أولى مواجهاته أمام سموحة بهدف نظيف، تلاها هزيمة أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبعد ذلك، دخل الفريق معسكرًا مغلقًا في الإسماعيلية لمدة ثلاثة أيام، تخلله مباراة ودية ضد طلائع الجيش انتهت بفوز الطلائع بهدف دون رد.

وعند العودة إلى القاهرة، تعادل غزل المحلة مع البنك الأهلي بهدف لكل منهما، قبل أن يختتم سلسلة مبارياته الودية بمواجهة الجونة غدًا.

يسعى الجهاز الفني في الفترة القادمة إلى تعزيز مستوى اللياقة البدنية للاعبين ومعالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال المباريات الودية، لضمان جاهزية الفريق للموسم الجديد.