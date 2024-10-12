سبورتنج يحرز المركز الثالث في البطولة العربية

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أحمد جودة - القاهرة - حصل الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادى سبورتنج على المركز الثالث في البطولة العربية للأندية التي ينظمها نادى الاتحاد السكندرى.

وجاء ذلك بعد تغلبه على نظيره كاظمه الكويتى 95/79 فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم على الصالة المغطاة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت نتيجة الأشواط 33/19، 52/43، 68/59، 95/79 لصالح سبورتنج.

وبذلك يحصل سبورتنج على المركز الثالث ويأتى كاظمه الكويتى فى المركز الرابع.