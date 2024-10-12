نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد مرشح كبديل لنيمار في الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني يتصدر قائمة أحلام الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الهلال السعودي يريد أن يكون فينيسيوس هو الوجهة الجديدة للدوري السعودي خاصةً مع فشل صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا حتى الآن رفقة الزعيم.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الدوري السعودي سيكرر محاولة استقطاب فينيسيوس الذي تبلغ قيمته حاليًا 200 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الدوري السعودي يخطط لفتح خط المفاوضات مرة أخرى مع فينيسيوس في صيف 2025 كما أن هناك حالة هدوء داخل ريال مدريد لوجود شرط جزائي تبلغ قيمته 100 مليون يورو بالإضافة إلى التزام فينيسيوس بعقده مع الملكي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن إمكانية قدوم فينيسيوس إلى الدوري السعودي تبدو بعيدة، حيث يركز النجم البرازيلي على العديد من التحديات مع ريال مدريد في الموسم الحالي.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الهلال يرغب في التعاقد مع فينيسيوس لصفوفه خاصةً بعد فشل نيمار الذي سيعود للمباريات مرة أخرى في بداية 2025 وسيكون الوقت المتبقي من الموسم الحالي مناسبًا لتقييم وضعه وأدائه لتحديد ما إذا سيستمر أم يتم إنهاء العقد معه.



ولفتت الصحيفة الإسبانية أن فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة كانت قد شهدت محاولة سعودية للتعاقد مع فينيسيوس إلى أهلي جدة ولكن المفاوضات لم تنجح.

