سبب استبعاد محمد صلاح من مباراة مصر وموريتانيا القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة تم الاتفاق خلال الجلسة على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة.

استبعاد صلاح من مباراة مصر وموريتانيا

وجاء قرار إراحة محمد صلاح من المباراة المقرر لها 15 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، بسبب خوض المباراة على نجيلة صناعية، والخوف من تعرض اللاعب لأي إصابة.

وكان حسام حسن قد قال عقب مباراة موريتانيا التي أقيمت في استاد القاهرة: “لو طلب مني صلاح أو أي لاعب ألا يلعب على العشب الصناعي سأوافق. منتخب موريتانيا يلعب بقوة وتدخلاته عنيفة”.

وعبر منتخب مصر نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد أحرزهما محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية.

ونجح منتخب مصر في تسجيل ثنائية متتالية في مرمى موريتانيا، بأقدام محمود حسن تريزيجيه، بالدقيقة 69، ثم محمد صلاح بالدقيقة 79.

ورفع منتخب مصر رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات، ليضع قدمًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في المغرب، حيث يحتاج للفوز في المقبلة، من أجل ضمان التأهل.

وجاء الترتيب كالاتي:

1- مصر 9 نقاط

2- الرأس الأخضر 3 نقاط

3- موريتانيا 3 نقاط

4- بوتسوانا 3 نقاط