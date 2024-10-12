نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أحمد سليمان يفاجئ إكرامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إكرامي الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر عن تطورات مثيرة بشأن ملف مستقبل رمضان صبحي لاعب بيراميدز خاصة لرغبة الزمالك به منذ فترة طويلة.

وقال إكرامي في تصريحات له ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "الفترة الأولى عند تولي حسام حسن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر حدثت أزمة المنشطات مع رمضان صبحي ولذلك لم يشارك بالطبع وهو عاد منها مصاب".

وأضاف: "رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي عاد من أزمته من المنشطات مصاب ولعب مباراتين بإفريقيا فقط ولم يشارك بمبارياته بكأس مصر وصعب اختياره لعودته من الإصابة".

واختتم: "ان شاء الله رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي سيتواجد بمنتخب مصر خلال الفترة القادمة ورد عليه أحمد سليمان أنه يعتبر من أفضل اللاعبين ولكن هو ليس موجود وادائه ضعيف رغم اهتمام مجلس إدارة نادي الزمالك به منذ فترة".

