بعثة المصري تصل إلى المغرب لبدء المعسكر التدريبي استعدادًا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة النادي المصري فجر اليوم السبت إلى المملكة المغربية لبدء المعسكر التدريبي استعدادًا للموسم الجديد.

المصري يصل المغرب

ويُقام المعسكر في مدينة بوزنيقة، التي تبعد نحو 50 كيلو مترًا عن مدينة الدار البيضاء.

يسعي الجهاز الفني بقيادة علي ماهر إلى رفع جاهزية اللاعبين وتحسين مستوياتهم البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الكروي.

يأتي هذا المعسكر ضمن خطة إعداد شاملة وضعها الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب، الذي يأمل في تحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية مع أندية مغربية خلال فترة المعسكر، لتجربة الخطط التكتيكية وتقييم أداء اللاعبين.