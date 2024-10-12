نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق كرة اليد بنادي بورفؤاد يتعادل مع م.ش دملو 21/21 في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق كرة اليد بنادي بورفؤاد مع نظيره م.ش دملو بنتيجة 21/21 في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى للمجموعة الرابعة - المرحلة الأولى. المباراة التي أقيمت خارج الأرض، شهدت تنافسًا قويًا بين الفريقين اللذين يتساويان في النقاط، حيث ارتفع رصيد كلا الفريقين إلى 7 نقاط بعد هذا التعادل، مما يجعل الفريقين في صدارة المجموعة حتى الآن.

ضمّت قائمة المباراة 20 لاعبًا من بينهم إبراهيم الجسطن، أحمد سلامة، محمد بصلة، زياد غازي، ومحمد جمال، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الشباب الذين قدموا أداءً مميزًا.

وتعرضت حافلة الفريق لعطل ميكانيكي على الطريق لمدة ساعة ونصف، إلا أن مسؤولي الجراج بهيئة قناة السويس تدخلوا بسرعة بإرسال حافلة بديلة، ما سمح للفريق بالوصول إلى المباراة في الوقت المناسب. وقد قدم مجلس الإدارة والجهاز الفني الشكر والثناء على هذا الدعم السريع.

ومن المقرر أن يلتقي فريق بورفؤاد نظيره م.ش المقاطعة يوم الجمعة المقبل على أرضه بالمدينة الرياضية في تمام الساعة الرابعة مساءً.

يترأس الجهاز الفني للفريق كابتن عادل الشرقاوي، ويعمل كابتن علي الشناوي كمدير فني، وكابتن ناصر مسلم كمدرب، بالإضافة إلى كابتن أحمد صبح مدرب حراس المرمى، وكابتن ممدوح كمال مدرب الأحمال.

