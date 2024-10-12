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أحمد جودة - القاهرة - شارك المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت التي أقيمت على ملعب النادي، استعدادًا للسوبر المحلي.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له تحت إشراف الجهاز الطبي في الفترة الماضية.

محمود بنتايك يشارك في تدريبات الزمالك

وشارك بنتايك في التدريبات البدنية والفنية بالكامل، بعدما غاب عن التدريبات الجماعية في الفترة الأخيرة بسبب تعرضه لإجهاد عضلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.